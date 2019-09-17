Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi 10 TL yüzünden valeyle birbirine girdi
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Önceki akşam Kıvanç Tatlıtuğ'un tanıtım gecesinde abisi Cem Tatlıtuğ ve vale arasında kavga çıktı. Valenin saygısız tavırları nedeniyle para vermek istemeyen Cem Tatlıtuğ, bir anda kendini kavganın içinde buldu
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Kıvanç Tatlıtuğ, 10 sezondur reklam yüzü olduğu ünlü jean markasının tanıtım toplantısına katıldı. Abisi Cem Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un tanıtım gecesinde yanında bulundu. Tanıtım toplantısının çıkışında Cem Tatlıtuğ ve vale arasında kavga çıktı.
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Canlı yayına telefonla bağlanan Cem Tatlıtuğ yaşadığı bu tatsız durumu ilginç sözlerle anlattı:
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"Ben kameramanlara şakayla karışık 10 liram yok dedim. Benim üstümde neden 10 lira olmasın! Zaten kamera görüntülerinden görmüşsünüzdür. Çıktım, yürüyorum. Ayak ayak üstüne atmış 'Hop parayı vermedin' dedi."
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"Ben de adam gibi iste parayı vereyim dedim. O da kalkıp elime vurdu. Kameralar gelince ben de boşver dedim. Ne yapayım orada kavga mı edeyim yaşlı adamla?"
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"Adamı dövsem 'babası yaşında adamı dövdü' derler. Kıvanç'ın koruması geldi 'abi boşver gidelim' dedi. O adamlar sarhoştu zaten. Orada kalan son araba benim arabamdı. Benim param olmasa Mehmet'e derdim parasını versene diye."
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"Benim yaptıklarım beni bağlar kardeşimi bağlamaz ki. Ben orada normal Cem olsam kavga ederim zaten. Kavga etmeme sebebim 60 yaşında adam ve sarhoş. Kameraları görünce daha da coştu adam."