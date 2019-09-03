Kıskıvrak yakalandılar! Paraları lüks içinde harcamışlar
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Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 43 şüpheli gözaltına alındı
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Operasyonla ilgili gözaltına alınanların sorgusu sürerken, örgüt lideri olan oldukları belirlenen zanlıların son model otomobillerle lüks bir hayat yaşayıp rezidanslarda yaşadıkları da ortaya çıktı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte bahis kuponlarıyla sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.
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Belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu 43 kişi gözaltına alındı.
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PARAYI EĞLENCEYE YATIRMIŞLAR
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Fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponları ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen zanlıların, 24 ilde 109 kişiyi toplam 600 bin lira dolandırdığı belirlendi.
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Mali Suçları Araştırma Kurulundan gelecek belgeyle belirlenen miktarın artabileceği kaydedildi.
(AA-DHA)