AFAD çadırından gelin çıktı!

Damat Mücahit Demirel, "Yaşanan deprem dolayısıyla kötü günler geçiriyoruz ama nasip olursa bugün düğünümüz var, ertelemedik. Gelinimizi çadırkentten aldık. İnşallah bundan sonraki hayatımız çadırda geçmez. Allah'ım bir daha böyle afetleri göstermesin." dedi.