'Kıran-5' operasyonunda sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
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DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 5 ton 113 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
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Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilerken, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği ise imha edildi.
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 'Şehit Güvenlik Korucusu Malik YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi.
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Operasyonda 3 farklı bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidon içerisinde toplam 5 ton 38 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint kenevir ele geçirildi.
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Yalaza köyü içerisinde A.Y.'ye ait evde yapılan aramada ise 75 kilo esrar ele geçirildi.
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Ekipler, A.Y. ve evde yakalanan M.Ş.B.'yi gözaltına aldı. Bağlan Köyü'nde ise evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. gözaltına alındı.
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Operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, Yalaza- Esenli köy yolunda menfez altında 1 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.
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Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, arama yapılan yerlerde uzaktan kumanda ünitesi, el telsizi, lazerli silah sıfırlama aparatı, mayın/EYP ateşleme düzeneği, 18 kilo amonyum nitrat, 2 çiftli jak kablosu, antenli alıcı, kablo girişi olan bidon kapağı, 88 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 Kalaşnikof fişeği, şarjör, akü, 412 pil, pil şarj aleti, 2 pil batarya bloğu, araç alarm sistemi, 2 pil bloğu ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.