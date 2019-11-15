'Kıran-5' operasyonunda sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, arama yapılan yerlerde uzaktan kumanda ünitesi, el telsizi, lazerli silah sıfırlama aparatı, mayın/EYP ateşleme düzeneği, 18 kilo amonyum nitrat, 2 çiftli jak kablosu, antenli alıcı, kablo girişi olan bidon kapağı, 88 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 Kalaşnikof fişeği, şarjör, akü, 412 pil, pil şarj aleti, 2 pil batarya bloğu, araç alarm sistemi, 2 pil bloğu ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.