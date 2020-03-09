Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesindeki pazaryerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. isimli bir kişi, husumetli olduğu akrabalarını kıraathane tabanca ile ateş açarak taradı. Saldırgan, defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.