Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz

Enerji Bakanı Dönmez, "Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC’nin ‘ortak komite’ teklifini değerlendirmeli. Orada haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı söyledik. Ama maalesef kendi bildiklerini yapmaya devam ediyorlar" dedi.
Miray Çimen
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Hükümet’ten Kıbrıs Rum kesimine ‘ortak komite’ çağrısı geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafının ortak komite kurma teklifinin olumlu olduğunu belirterek, “Rum Yönetimi bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmeli.