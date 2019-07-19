Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz

Hükümet’ten Kıbrıs Rum kesimine ‘ortak komite’ çağrısı geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafının ortak komite kurma teklifinin olumlu olduğunu belirterek, “Rum Yönetimi bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmeli.