Kim Kardashian'a özenen Linet, 30 bin TL'ye kalça operasyonu yaptırdı
1 / 10
Son günlerde konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Linet, dünyaca ünlü model Kim Kardashian'a benzemek için 30 bin TL vererek kalça operasyonu yaptırdı.
2 / 10
Sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Linet, İstanbul'daki konserinde giydiği gümüş renkli tulumuyla dikkatleri üzerine çekti
3 / 10
Tulumunda vücut hatları belli olan Linet'in kalça operasyonu geçirdiği ortaya çıktı. Şarkıcı, kalçası ile meşhur olan Kim Kardashian'a benzemek için 30 bin TL harcadı.
4 / 10
"SAHNEDE RAHAT OLMAK İÇİN MİNİ VE YIRTMAÇ TERCİH EDİYORUM"
5 / 10
Ünlülerin sıkça başvurduğu estetik operasyonuna merak saran Linet, kalçasına yağ enjekte ettirterek dolgu yaptırttı.
6 / 10
Şarkıcı, yeni estetiğini konserinde tercih ettiği kıyafetiyle gözler önüne serdi. İddialı tulumuyla halinden memnun olan sarkıcı, Kardashian kalçası için ise 30 bin TL harcadı.
7 / 10
Giydiği iddialı kıyafetler hakkında yorum yapan şarkıcı, "Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için" dedi.
8 / 10
ÜNLÜ İSİMLER DE YAPTIRMIŞTI
Son aylarda popüler olan kalça operasyonunu Nicki Minaj, Rihanna, Aleyna Tilki ve Hadise de yaptırmıştı.