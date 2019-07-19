Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için harekete geçildi
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Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, OLED ekranların yapımında kullanılan, kilosu 120 bin dolar olan kimyasalın yerli üretimini gerçekleştirip, Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olabilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
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Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon ve tüm ekranlı cihazlarda, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması nedeniyle kullanımı giderek artan OLED teknolojisi, dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor.