Kilitli cami önünde vatandaşlar gözyaşları içinde ibadetlerini yerine getirdi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ülke virüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartırken, Türkiye'de de alınan önlemler kapsamında tüm ibadethaneler bir süreliğine cemaate kapatıldı.