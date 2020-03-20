Kilitli cami önünde vatandaşlar gözyaşları içinde ibadetlerini yerine getirdi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye çapında camiler Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ibadetlere kapatılırken, Eskişehir'de Cuma namazı vakti cami önünde toplanan ve kapalı kapı önünde namaz kılan bazı vatandaşlar gözyaşları içinde ibadetlerini yerine getirdi.
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ülke virüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartırken, Türkiye'de de alınan önlemler kapsamında tüm ibadethaneler bir süreliğine cemaate kapatıldı.
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Eskişehir'de ise Cuma namazını Odunpazarı'nda bulunan Reşadiye Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar caminin kapalı olması sebebiyle kapı önünde ibadetlerini yerine getirdi.
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Gözyaşlarını tutamadılar
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Cuma namazını camiye gelerek kılmak isteyen bazı vatandaşlar caminin kapalı olması sonucu geri dönerken bazıları ise cami kapısının önünde ibadetlerini yerine getirdi
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Kısa sürede cami önünde bazı vatandaşlar küçük gruplar halinde cemaatle, bazıları ise bireysel olarak namazlarını kıldı.