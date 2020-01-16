Kıdem tazminatına 5.49 zam! Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?
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Kıdem tazminatı işçinin işverene karşı en büyük yasal hakkı konumunda. İşçi işten atılması durumunda çalıştığı her yıla bir brüt ücret maaş alır. Ayrıca iş araması için süre verilmemiş ise ihbar tazminatı da alır. İşçi, işveren tarafından haksız bir suçlama ile işten atılmış ise işe iade davası açarak işten ayrı kaldığı sürelerin parasını da alma şansına sahip. Kıdem tazminatı yalnızca işten atılana varilmiyor. Ayrıca haklı fesih durumlarında da kıdem tazminatı mahkeme yolu ile alınabiliyor.
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İş mahkemeleri, işçilerin haklarını koruma yolunda emsal kararlar verebiliyor. Kıdem tazminatı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 kez zamlanıyor. Kıdem tazminatına son olarak yüzde 5.49 zam yapıldı. İşten ayrılan bir kişinin alacağı tavan ve taban tazminat rakamları bu oranda zamlandı. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte güncel kıdem tazminatı rakamları ve tüm detaylar...
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Kıdem tazminatına 5.49 oranında zam geldi. İşçiler 2020 yılında alacakları kıdem tazminatlarını yeni tarifeler üzerinden alacak. Hesaplamalarda yeni rakamların gözardı edilmesi halinde işçilerin kıdem tazminatları az yatabilir. İşçinin işten atılması halinde ödenen kıdem tazminatı, haklı fesih hallerinde de ödeniyor. Ayrıca ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve işe iade gibi ödenekler de mahkemelerde açılan davalar ile alınabiliyor. Peki, asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilgiler...
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YÜZDE 5.49 ORANINDA ZAMLANDI
Kıdem tazminatı yüzde 5.49 oranında zamlandı. 2020 yılı kıdem tazminatı tavan ve taban rakamlarının belli olmasının ardından işten çıkanlara yeni ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Önce kıdem tazminatı alma şartlarına bakalım...
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KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELER?
Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı işyerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten attığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor.
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Ayrıca, yaş dışındaki emeklilik koşulları yerine getirildiğinde işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. İstisnai olarak erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.
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Yaş dışındaki emeklilik koşullarını doldurmak suretiyle, örneğin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girip 15 yıl sigortalılık 3600 prim gününü tamamlamış olanlar kendi istekleriyle işten ayrılırken kıdem tazminatını alabiliyorlar.
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Bu durumda olan ve brüt ücreti tavanı aşan kişiler, yılın ocak ve temmuz aylarında ayrıldıklarında daha yüksek kıdem tazminatı alabilirler. Özellikle çalışma süresi uzun olan kişilerin kıdem tazminatı tavanına dikkat etmeleri gerekiyor.
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Brüt ücreti tavanın altında bulunan kişiler için ne zaman ayrılacakları fark etmiyor.
Asgari ücretle çalışanlar için en ideal dönem ise her yılın ocak ayı. Asgari ücret son yıllarda sadece ocak aylarında artırıldığı için, bu ayda işten ayrılanlar daha yüksek kıdem tazminatı alırlar.
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Örneğin 2019'da kıdem tazminatı yüzde 26 oranında artırıldı. Asgari ücret ile çalışan işçi 2018'in aralık ayı yerine 2019'un ocak ayında ayrılmayı tercih ettiğinde yüzde 26 oranında daha fazla kıdem tazminatı aldı.
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İŞÇİ VEFAT EDERSE YAKINLARI ALIR
İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.
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İŞYERİ DEVREDİLİRSE ALINMAZ
İşyerinin devri halinde çalışanlar açısından kıdem tazminatı hakkı doğmaz.
Ücret artışından kaynaklanan anlaşmazlık halinde işten ayrılan işçi tazminat alamaz.
Malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına da hak kazanır.
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Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.
Kıdem tazminatını devlet değil çalışılan işyerinin işvereni öder.
Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın tazminat hesaplamada kullanılacak miktar 2020 için 6.730.15 lirayı geçemez.
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NASIL HESAPLANIR?
Çalışana, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Tazminat tutarı, giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ve çalışılan yıl ile çarpılarak, toplam tazminata ulaşılıyor.
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Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Giydirilmiş ücret; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi ödemeleri içeriyor. Kıdem tazminatında da bu ödemelerin tamamı hesaba katılıyor. İşveren, her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminatı hesaplayıp, çalışana ödüyor.
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Örneğin, 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyorsunuz ve son aldığınız brüt ücret 3 bin lira. İşveren, işten çıkarması halinde size, 15 bin lira kıdem tazminatı ödeyecek demektir. Alacağınız tazminattan da sadece binde 7.59'luk damga vergisi kesinti yapılır. Şunu da belirteyim, kıdem tazminatında bir tavan rakamı var ve bu rakamın üzerinde tazminat alınamaz.
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Bu tavan tutarı da en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır. İşçiye ödenecek tavan da bu miktar üzerinde hesaplanır. 2020'nin ocak-haziran dönemi için ödenecek en yüksek tazminat tutarı 6.730.15 lira. Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın, hesaplanacak tazminat tutarı 6.730.15 lirayı geçemez.
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Diyelim ki, brüt maaşınız 9 bin lira ve 10 yıldır çalışıyorsunuz. 9 bin lira ile 10 yılı çarpıp, 90 bin lira kıdem tazminatı alacağınızı hesaplarsanız, yanlış yapmış olursunuz. Doğrusu, tavan miktarı olan 6.730.15 lira ile 10 yılı çarpmanızdır; alacağınız tazminat tutarı da 67 bin 301 liradır.
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020'nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu.
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Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019'un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020'de yüzde 5.49 artmış oldu.
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KIDEM TAZMİNATINI KİMLER TAVAN ÜCRETTEN ALABİLİR?
Kıdem tazminatı tavan ödemeleri brüt ücreti yüksek olan çalışanlara yapılıyor. Ocak ayındaki zammın ardından kıdem tazminatı tavan uygulamasından yararlanabilecek olan çalışanların brüt ücretinin 6 bin 400 TL'nin üzerinde olması gerekiyor.
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BASIN ÇALIŞANLARINDA TAVAN UYGULANMAZ
Basın sektöründe çalışanlar için kıdem tazminatı hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı uygulanmaz.
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Gemi adamları için ödenecek tazminat tutarı en yüksek devlet memuruna çalıştığı bir yıl için ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez.
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ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
Bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam sonrası kıdem tazminatı tabanı 2 bin 943 TL oldu. Geçtiğimiz yıla göre 385 TL'lik artış yaşandı. 10 yıllık kıdem tazminatında ise alınacak rakam 3850 TL fazla olacak.
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KİM NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
MAAŞ VE ÇALIŞMA YILINA GÖRE ALINACAK KIDEM TAZMİNATI TUTARLARI