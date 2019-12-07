Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı süreleri değişti! Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şartları nelerdir?

Brüt ücreti tavanın altında bulunan kişiler için ne zaman ayrılacakları fark etmiyor. Asgari ücretle çalışanlar için en ideal dönem ise her yılın ocak ayı. Asgari ücret son yıllarda sadece ocak aylarında artırıldığı için, bu ayda işten ayrılanlar daha yüksek kıdem tazminatı alırlar. Örneğin 2019'da kıdem tazminatı yüzde 26 oranında artırıldı. Asgari ücret ile çalışan işçi 2018'in aralık ayı yerine 2019'un ocak ayında ayrılmayı tercih ettiğinde yüzde 26 oranında daha fazla kıdem tazminatı aldı.