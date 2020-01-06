Kıdem tazminatı zamlandı! İşte tavan ve taban ücretler...

Kıdem tazminatı tavan rakamı arttı. Asgari ücret zammı ile birlikte kıdem tazminatında büyük artış oldu. Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15 artışla 2 bin 324 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL oldu. 2019 yılında 2 bin 558 TL olan asgari ücret kıdem tazminatı, 2020 yılında 2 bin 943 TL oldu. Yani kıdem tazminatında her yıl için 385 TL zam gerçekleşti. Buna göre 10 yıllık bir asgari ücretli çalışan 29 bin 430 TL kazanırken, 2019'da tazminat alan bir kişiye göre 3850 TL fazla para alacak. Kıdem tazminatı tavan rakamı da aynı oranda yükselerek 6 bin 730 TL oldu. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama..