Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı

GİRİŞ YAPILAMIYOR Buna göre Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından 29 Şubat'tan bu yana geçiş yapılamıyor. Rum yönetiminin, KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanan "keyfi ve tek yanlı" bu kararının altında politik nedenler yattığı belirtilmişti.