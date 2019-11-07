Kerimcan'dan Demet Akalın'a gönderme!

Fenomen Kerimcan Durmaz küs olduğu eski dostu Demet Akalın'a göndermede bulundu.
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Uçakta çektiği uygunsuz video yüzünden Demet Akalın ile arası bozulan Kerimcan Durmaz dün alışveriş yaparken Demet Akalın'ı kızdıracak paylaşım yaptı.
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Sosyal medya fenomeni, Demet Akalın'ın 2018'de çıkarttığı albümünün kapağında giydiği Gucci'nin 35 bin TL değerindeki pullu eşofmanını Instagram'dan "Bunu giyen de ne bileyim yani!” diyerek kusma emojisiyle paylaştı.
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Uzun süredir Instagram'da sessiz kalan Kerimcan Durmaz sessizliğini şu sözlerle duyurdu:
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"Artık kimseyi umursamıyorum. Bundan sonra tuvaletten bile paylaşım yapacağım."
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Taksiden hikaye paylaşan Durmaz; Ben artık çok rahat bir şekilde story atmak istiyorum. Eğer bundan rahatsız olacak varsa şu an beni bloklasın (engellesin).
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'Takipten çıkarsın' demiyorum, bloklasın ki keşfette falan karşınıza çıkmak istemiyorum, sizi görmek istemiyorum. Aptalca mesajlarınız ve yorumlarınızı görmek istemiyorum" şeklinde konuştu.
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'DELİRTMEYİN LAN BENİ
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'Kerimcan Durmaz'ın "Umurumda dahi değilsiniz. Hiçbirinizi takmıyorum ve umursamıyorum. Artık buna göre yaşayacağım.
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Kendi pis, nefret dolu sözlerini kendinize saklayın. Kimse kusura bakmasın tamam mı lan! Delirtmeyin lan beni" şeklindeki sözleri şaşırttı.