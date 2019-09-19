Kerimcan Durmaz oturduğu evden kovuldu

Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya tepkiler devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımla tepki toplayan Kerimcan Durmaz, oturduğu siteden kovuldu. Site sakinlerinin Kerimcan Durmaz'ı istememesi üzerine apar topar taşınan sözde fenomen, "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek Amerika'ya uçtu.
2 / 16
Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, 5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
3 / 16
Skandal görüntünün ardından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz önceki gün New York'a yerleştiğini açıkladı.
4 / 16
Ancak sözde fenomenin New York'a yerleşmesinin nedeni oturduğu siteden kovulmasıydı.
5 / 16
Aylık kazancı 500 bin TL'ye yükselen Durmaz, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Havuzlu, bahçeli villayı almak üzereydi.
6 / 16
'KİMSE ONU BURADA İSTEMİYOR'
Skandaldan kısa bir süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan Durmaz'a şöyle bir mesaj iletti: Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor.
7 / 16
SİTEDEN KOVDU!
Ancak Kerimcan Durmaz evini bırakmak istemedi.
8 / 16
Erdal Acar'dan gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre; Erdal Acar sonunda şirketinde çalışan görevliler aracılığıyla Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdu!
9 / 16
APAR TOPAR TAŞINDI
Bir zamanların ünlü fenomeni de, eşyalarını apar topar diğer evine yerleştirdi. "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek Amerika'ya uçtu.