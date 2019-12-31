"Yeni yıla dua ederek giriyorum!"
Youtube kanalında özel hayatından bahseden Kerem Bursin yen yıl planını açıkladı. Yeni yıla girerken, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" dedi
Yeni yıl ile ilgili neler yapacağını açıklayan oyuncu Kerem Bursin: "Dua etmeyi seviyorum, yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum" dedi"
"SONUÇTA BİR YIL KAPANIYOR"
"Sonuçta bir yıl kapanıyor. Cidden içine dönük iyi niyetin neyse, iyi düşüncelerin neyse sevdiklerine verip o yılı kapatmak daha iyi.
Sarhoş olup sapıtmaktansa o kapı kapanmadan içe yönelmek daha önemli. Bence önemli bir enerji var orada" dedi.
"Yılbaşında alkol kullanmam. Meditasyon yapıyorum ve sevdiğim duaları ediyorum. Yeni yıla girmeden 5 dakika önce yalnız kalıyorum."