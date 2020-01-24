Birbirlerinden kopamıyorlar! Sürekli mesajlaşıyorlar
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Oyuncu Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında sonlandırmıştı. İkilinin halen görüştükleri ortaya çıktı.
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Evlenmeleri beklenen ancak sessiz bir şekilde ilişkilerini sonlandıran Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya çifti ayrılıklarının ardından bir çok kişi ile isimleri anılsa da hayatlarına yalnız devam etmişlerdi.
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2.Sayfa'da yer alan habere göre ikili görüşmeye devam ediyor.
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İddiaya göre eski aşıklar sürekli mesajlaşıyor ve haftada en az iki kere görüşüyor.
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AŞK BİTTİ SORUMLULUK BİTMEDİ!
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Eski aşıkların yeniden bir araya geldiği düşünülse de asıl neden çok farklı çıktı. Habere göre çiftin beraberlikleri sırasında barınaktan iki yavru köpek sahiplendiği ayrıldıktan sonrasında ise köpeklerin sağlık durumu için sürekli birbirilerini bilgilendirdiği ve köpeklerin kontrollerine birlikte gittiği iddia edildi.