Birbirlerinden kopamıyorlar! Sürekli mesajlaşıyorlar

Eski aşıkların yeniden bir araya geldiği düşünülse de asıl neden çok farklı çıktı. Habere göre çiftin beraberlikleri sırasında barınaktan iki yavru köpek sahiplendiği ayrıldıktan sonrasında ise köpeklerin sağlık durumu için sürekli birbirilerini bilgilendirdiği ve köpeklerin kontrollerine birlikte gittiği iddia edildi.