Falçatayla tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! Mahkemede kan donduran

"ONU KİMSEYE YAR ETMEM ÖLDÜRÜRÜM" Tanık Güneş beyanında sanık Emre Çiçek'in yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek "Olaydan 1 ay kadar önce Emre ile sohbet ediyorduk. Kendisi Rabia için 'onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Daha sonra ben Rabia'nın kardeşi Ömer'e, kız kardeşi ile sanığı görüştürmemesi gerektiğini söyledim. Sonra Emre ile uzun süre görüşmedim" dedi.