Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda

Savaş koridorlarına karşı "sanat koridorları açılması" çağrısında bulunan Dilek, "Dünyanın bir kıtasından öbür kıtasına savaşmaya gidiyor insanlar. Tam tersi olmalı, sanat koridorları açılmalı, insanlar bu koridorlarda bilgilenmeli ve sanat yapmalıdır. İnsanların savaşlardan dolayı çektiği acıları ve dramı kendi sanatımla irdeliyor, inceliyor ve anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.