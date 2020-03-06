  • Bist 100
    109897
  • Dolar
    6,0859
  • Euro
    6,8623
  • Altın
    327,7630
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu Bartın'da 107 üniversiteli, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Bakan Soylu, Türkiye topraklarından ayrılan göçmenlerin son sayısını açıkladı Bakan Soylu, Türkiye topraklarından ayrılan göçmenlerin son sayısını açıkladı
İğrenç anne baba intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulundular! İğrenç anne baba intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulundular!
Rusya'nın Davos'u koronavirüs nedeniyle iptal edildi Rusya'nın Davos'u koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda
Salgında Çin'e alternatif oldu, ihracat koltuğunu kaptı Salgında Çin'e alternatif oldu, ihracat koltuğunu kaptı
James Jeffrey, İstanbul Havalimanı’nda tepeden tırnağa kadar arandı James Jeffrey, İstanbul Havalimanı’nda tepeden tırnağa kadar arandı
Muhterem Nur’dan kötü haber! Bilinci kapandı Muhterem Nur’dan kötü haber! Bilinci kapandı
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan flaş koronavirüs açıklaması THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan flaş koronavirüs açıklaması
Birlikte yaşadığı 57 yaşındaki adamı baltayla öldüren genç kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Birlikte yaşadığı 57 yaşındaki adamı baltayla öldüren genç kadın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Belgeleri karısı paylaştı! Çin'den dünyaya bir 'Koronavirüs' şoku daha Belgeleri karısı paylaştı! Çin'den dünyaya bir 'Koronavirüs' şoku daha
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilik ekosistemine destek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilik ekosistemine destek
Teröristbaşına fahri hemşehrilik veren İtalya'ya Ankara'dan sert tepki Teröristbaşına fahri hemşehrilik veren İtalya'ya Ankara'dan sert tepki
Bakan Pakdemirli açıkladı: 331 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Bakan Pakdemirli açıkladı: 331 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Teknoparkların ihracatı 4,5 milyar doları aştı Teknoparkların ihracatı 4,5 milyar doları aştı
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak
İBB'den CHP'li vekilin kardeşine büyük rant: Maliyetinin 4 katına çıktı İBB'den CHP'li vekilin kardeşine büyük rant: Maliyetinin 4 katına çıktı
MESAM'a geçici yönetim atandı! Arif Sağ hakkında flaş suçlamalar MESAM'a geçici yönetim atandı! Arif Sağ hakkında flaş suçlamalar
El Kaide operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede El Kaide operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün verip uyardı, bu bölgede yaşayanlar dikkat
"Komplo teorileri koronavirüsten daha bulaşıcı" "Komplo teorileri koronavirüsten daha bulaşıcı"
Adana’da ruh sağlığı hastanesinde dehşet! Oda arkadaşı gözlerini oydu Adana’da ruh sağlığı hastanesinde dehşet! Oda arkadaşı gözlerini oydu
Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
Lübnan'da 20 bankanın varlıklarının dondurulması kararı durduruldu Lübnan'da 20 bankanın varlıklarının dondurulması kararı durduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda