Kenan Doğulu kaybetme korkusunu yenemedi!
Kenan Doğulu ile 2014’te evlendiği Beren Saat arasındaki 7.5 aylık kriz, ekim sonunda bitmişti.
İlişkilerinde uzun süreli krizi aşan Kenan Doğulu-Beren Saat çifti boşanma eşiğinden nasıl döndü?
Çift barışı kutlamak için Los Angeles’taki evlerine gitti. Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi:
'Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu'
“Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor.”