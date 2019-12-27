Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var
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Kazakistan’da içerisinde 98 kişi bulunan bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü.
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Kazada en az 14 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
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Bek Air şirketine ait içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunan Fokker-100 tipi uçak, Nur Sultan seferi için Almatı Havaalanı’ndan kalkışından hemen sonra düştü.
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Havaalanı yakınındaki 2 katlı bir binaya çarptığı belirtilen uçakta şu ana kadar en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Yerel kaynaklar, yakalılardan 8’inin çocuk olduğunu belirtti.
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Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saat ile 07.00’de irtifa kaybetmeye başladığı, kazadan sonra uçakta yangın çıkmadığı, hemen sonra kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurdu.