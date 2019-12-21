Suya düşen otomobilde can pazarı: 10 saat kurtarılmayı bekledi

Kazanın meydana geldiği yerde Yıldıray Özen isimli vatandaş, “Bu cadde, yerli ve yabancı çok sayıda turistin Çalıştepe ve Kiriş yönünde yürüyüş yaptıkları güzergah. Bir yerde kaldırım var, sonra bakıyorsunuz kaldırım bitmiş. Buradaki gibi korkuluk olmayan yerler var. Bu yüzden kazalar oluyor, turistler düşüp yaralanıyor. Bu güzergah üzerinde bir çalışma yapılarak güvenli hale getirilmeli.” şeklinde konuştu.