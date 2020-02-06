Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ, İPTAL OLDU İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber hafta sonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.