Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı
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Kayseri'de baraj suyunun çekilmesiyle mezarlıktaki iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı. Tüyler ürperten görüntü için mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı.
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Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.
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Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı'nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı.
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Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı.
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İskelet ve kafataslarının etrafa saçıldığını gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı.
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Mahalle sakinlerinden 64 yaşındaki Abdullah Özdemir, kemiklerin toplanarak bir mezara defnedilmesini istediklerini kaydederek, "Burada gezdiğim zaman iskelet ve kafatasları gördüm. Söyledim ama bunlar toplanmadı.
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Bunları gördükçe üzülüyorum ve hasta oluyorum. Ben 64 yaşındayım. Burada mezarlık olduğunu bilmiyordum. Baraj geldikten sonra bu mezarlar ortaya çıktı.
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Burada hiç bozulmayan iskeleti toplayarak yukarıdaki mezarlığa gönderdik ama bunlara hiç bakan yok. Kime ait olduğu da belli değil. Burası toplu mezar olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz.
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Su çekilince iyice ortaya çıkıyor. Önceden buralar harman yeriydi. Su çekilince mezar olduğu ortaya çıktı ve kemiklerin hepsi dışarı çıktı.
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Yarın bizim de olacağımız aynı. O yüzden üzülüyorum. Bunların buradan toplanıp bir mezarlığa defnedilmesi lazım" diye konuştu.