Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti
İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu. Başörtüsü takan Kate, Kur’an dinledi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretine devam ediyor.
Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan’daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti.
Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur’an dinledi.
Yere oturarak Kur’an dinleyen Middleton’ın ayağını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte Kate Middleton ve Prens William'ın cami ziyaretinden fotoğraflar...