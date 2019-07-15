Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi
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Lüks yatların uğrak yeri haline Lüks yatların uğrak yeri haline gelen Bodrum’a Katar emirinin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı demirledi. Turistlerin ilgi odağı olan yata bakan bir daha baktı.
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Turizmin göz bebeği Bodrum, son günlerde birbirinden lüks yatları ağırlıyor. Bir hafta içerisinde Radiant ve Malta Şahini gibi süper lüks yatların geldiği ilçeye, bugün de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin “Al Lusail” adlı yatı demirledi.