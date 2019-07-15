Katar emiri, 300 milyon dolarlık yüzen sarayıyla geldi

Turizmin göz bebeği Bodrum, son günlerde birbirinden lüks yatları ağırlıyor. Bir hafta içerisinde Radiant ve Malta Şahini gibi süper lüks yatların geldiği ilçeye, bugün de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin “Al Lusail” adlı yatı demirledi.