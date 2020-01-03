Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi Suriye'de de yankı buldu. Başta Afganistan, Irak, İran ve Lübnan olmak üzere çok sayıda ülkeden binlerce yabancı savaşçıyı Suriye'ye getirerek iç savaşta bazı cepheleri yöneten Süleymani, Halep, Şam kırsalı, Hama ve Humus'un tekrar Şam yönetiminin eline geçmesine büyük katkıda bulundu.