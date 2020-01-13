Kasım Süleymani'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
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ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Özel Operasyonlar Güçleri tarafından suç mahallinde çekilen görüntülerinden bazıları Trump'a yakın haber kanalı Fox News'a sızdırıldı.
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Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD Özel Kuvvetlere bağlı askerlerin peşinde olduğunu açıklayan dış basın, Süleymani'ye ait olduğu bildirilen yeni görüntüleri yayınladı.
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Süleymani'nin üzerinden çıkanları ve aracın yanma anını paylaşan Fox News, olay anında ABD askerlerinin bölgede olduğunu açıkladı.
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Görüntüleri ABD askerlerinin çektiği iddia ediliyor.
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Süleymani'nin üzerinden nakit para, tabanca ve şiir kitapları çıktığı belirtildi.
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Süleymani'ye ait olduğu belirtilen bu görüntü de olay gecesi paylaşılmıştı.