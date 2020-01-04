Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Ebu El-Mühendis öldürüldü. Süleymani ve El-Muhendis'in cenazeleri için hazırlıklar başlarken bir detay dikkatlerden kaçmadı.