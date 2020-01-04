Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı
1 / 21
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Ebu El-Mühendis öldürüldü. Süleymani ve El-Muhendis'in cenazeleri için hazırlıklar başlarken bir detay dikkatlerden kaçmadı.
2 / 21
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, pazar günü İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.
3 / 21
İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "mashreghnews" haber sitesine göre, Süleymani'nin ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlı Komutan için ilk törenin yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenleneceği belirtildi.
4 / 21
Bağdat'taki törenden sonra cenazenin Tahran'a getirileceği kaydedilen açıklamada, Süleymani için pazar günü sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi'nde İran lideri Ali Hamaney'in de katılacağı ikinci bir tören yapılacağı aktarıldı.
5 / 21
HAZIRLIKLAR GECEDEN BAŞLADI
6 / 21
Bağdat'taki cenaze töreni için geceden başlayan hazırlıklara ait görüntülere sosyal medyada dolaşmaya başladı
7 / 21
Süleymani ve Ebu El-Mühendis'i taşıyacak araçlarındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.
8 / 21
ABD'nin düzenlediği suikastle hayatlarına kaybeden Süleymani ve Ebu El-Mühendis'in cenazeleri yine ABD otomobil markası olan Chevrolet'e ait pickuplar ile taşınacak.