Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölenler var
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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham... Kirman'daki törenler sırasında yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.
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Geçtiğimiz cuma günü öldürülen Kasım Süleymani'nin naaşı, bugün defnedileceği yer olan memleketi Kirman'a ulaştı. Efsane komutanı uğurlamak için gelen yüz binler cenaze töreninde izdihama neden oldu. Son dakika gelen bilgilere göre izdihamda şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.
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3 Ocak'ta Bağdat'ta öldürülen Kasım Süleymani için önce Irak'ta, pazar günü de İran'ın Ahvaz ve Meşhed kentlerinde tören düzenlendi.
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Cenaze, Tahran ve Kum şehirlerinde gerçekleştirilen törenlerin ardından Süleymani'nin memleketi Kirman'a götürüldü.
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İranlı general burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
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Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin tabutu başında gözyaşı dökmüştü.
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ABD saldırısında öldürülmüştü
Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.
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Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
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Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
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İRAN'IN MİSİLLEME PLANINI REUTERS DUYURDU
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Reuters'tan gelen son dakika bilgiye göre, İran'ın Irak'ta bulunan en üst düzey komutanı olarak tanınan ve ayrıca İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olan Ali Şamkani, ülkesinin misilleme olarak 13 intikam planı hazırladığını duyurdu.
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Şamkani yaptığı açıklamada, "Amerikalılar şunu bilmeli ki saldırıdan bu yana 13 intikam senaryosu hazırlandı. Bu senaryoların en güçsüzü bile Amerikalılar için tarihi bir kabus olacak" ifadelerini kullandı.
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DEVLET TELEVİZYONU: MEYDANDA MİLYONLAR VAR
Devlet televizyonu, cenazeye milyonlarca insanın katıldığını ifade etti.
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Cenaze dün Tahran'da karşılanmıştı. İnkilab Meydanı'nda yüz binler ABD ve İsrail'e intikam yeminleri etmişti.
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İRAN MECLİSİ KARAR VERDİ
İran Meclisi'nin bugün aldığı karara göre, ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon'un yetkilileri terörist ilan edildi.
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Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdiham nedeniyle defin işlemi ertelendi