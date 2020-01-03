Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti!

Bugün ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani, daha önce birçok kez dünya basınında demeçleriyle yer almıştı. Ölümü dünya çapında ses getiren komutan, 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, ''Sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz'' ifadelerini kullanmıştı.