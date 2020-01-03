Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti!

Bugün ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani, daha önce birçok kez dünya basınında demeçleriyle yer almıştı. Ölümü dünya çapında ses getiren komutan, 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, ''Sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz'' ifadelerini kullanmıştı.
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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldü. Süleymani'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırırken, gözler İran'ın vereceği tepkiye çevrildi.
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'Gölge komutan' lakabıyla bilinen ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan Kasım Süleymani, İran için çok önemli bir asker olarak biliniyordu.
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Süleymani'nin ölümü ardından 3 gün yas ilan eden İran'da, yetkililerden ABD'ye yönelik 'intikam alınacağı' açıklamaları gelirken, Kasım Süleymani geçtiğimiz yıllarda ABD'yi defalarca tehdit etmişti.
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Süleymani, 26 Temmuz 2018'de yaptığı bir konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek,'' Trump sana sesleniyorum; sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz.
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Bu savaş ABD'nin tüm imkânlarının yok oluşu demektir. Bunun için İran Silahlı Kuvvetleri'nin tümüne gerek yok, Kudüs Gücü ve ben yeteriz" ifadelerini kullanmıştı.
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İran dışında birçok ülkede de etkili olduğu iddia edilen Kasım Süleymani'den arşiv fotoğraflar
(DHA)