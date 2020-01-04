Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye duyulan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, İran'ı kelimenin tam anlamıyla çalkaladı. Tahran yönetiminin peş peşe intikam açıklamalarının ardından, fırtına cuma namazı sonrası koptu. Başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin birçok şehrinde sayıları yüz binleri bulan kalabalıklar sokağa döküldü. ABD'ye öfke kusan göstericiler, Amerikan bayrağı yakıp 'Kahrolsun Amerika' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. ABD'ye duyulan öfke bugün İran gazetelerinin manşetlerine de yansıdı.