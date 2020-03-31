Kars'ta panik: Ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı

Tüm dünyayı tedirgin eden corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kars'ın en işlek caddelerinden Fiakbey Caddesi'nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...