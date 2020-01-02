17 yıllık eşi dehşeti yaşattı!

Damadı tarafından kaynar su ile haşlanan kızını 2 gün boyunca doktora getirmediklerini söyleyen Pembe Çetin, "Elimde çaydanlık sabaha kadar düşündüm, kendim döksem belli yerlerim yanar. Yukarıdan aşağıya nasıl yanıyor diye sabahlara kadar düşündüm. Olaydan iki gün sonra sağlık ocağına getirmişler. 15 gündür bize de bir şey demedi. Ben anayım. Kayınpederi bana 'al kızını git' diyor. Ben kızımı böyle mi verdim bunlara. Kızım bana 'kazayla oldu' diyordu. İnanmadım, sonra gerçekleri söyledi ve çocuğunun yanında bunu yapıyor. Cezasını en ağır şekilde alması için mücadele edeceğim” dedi.