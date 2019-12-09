Oryantal Didem zor günlerini atlattı! Kardeşini polise ihbar etti!
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Oryantal Didem Uzun, yaptığı açıklamalarla programa damga vurdu. Didem Uzun'un, 11 yaşında gece kulüplerinde çalışmak zorunda olduğunu, çocukluğunu yaşayamadığını anlatırken gözleri doldu. Madde bağımlısı olan erkek kardeşini ise zaman zaman durduramadıklarında polise ihbar ettiğini de sözlerine ekledi. Hayatının büyük kısmı drama dönüşen Didem Uzun'un hiç bilinmeyen bu yönleri herkesi şaşkınlığa uğrattı. İşte o anlar...
Pavyonda dans ediyordum. Polis ve jandarmanın çok sık uygulama yapmadığı yerlerde sahne alıyordum. Bazen uygulama olduğunda beni depo gibi yerlere atıyorlardı içerisi fare dolu. Çığlık atsam jandarma ya da polis beni bulacak diye susuyordum. Bulsa bir şey olmazdı bana ama çalıştığım mekânı kapatırlardı. Çok zor günlerdi…
Annemi de suçlamıyorum o da annesinden öyle görmüş… Bir insan para sevdalısı olmasın ne anneliği görür gözü ne de başka bir şeyi… Benim 26 yaşında erkek kardeşim var kendisi çalışmıyor. Konuşmak istemiyorum, beni görüntülü arıyor görmek bile istemiyorum onu… Kendisini çok seviyorum ama kötü alışkanlıkları var.
İki çocuğu var, biri beş biri dört yaşında. Annem bakıyor eşi de bıraktı terk etti başkasıyla evlendi o da… Annem sadece bakımını sağlıyor ben de maddi kısmını sağlıyorum. Ablam kocaman kadın oldu evlenmedi. Onun da doğru düzgün bir işi yok. Bir ev aldım orada yaşıyorlar ben kirada yaşıyorum.
Benim kızdığım nokta ben kadınım çalışıyorum, erkek kardeşim çalışmıyor. Erkeksin, taşı sıksan suyunu çıkarırsın çalış sorumluluk al çocuklarına bak. Çocuk yapmak çok kolay ama bakmak değil. Ben anne olursam çocuğuma bakmak için her şeyi yaparım. Yaşayamadığım çocukluğumu çocuğum yaşasın istiyorum.