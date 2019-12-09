Oryantal Didem zor günlerini atlattı! Kardeşini polise ihbar etti!

Annemi de suçlamıyorum o da annesinden öyle görmüş… Bir insan para sevdalısı olmasın ne anneliği görür gözü ne de başka bir şeyi… Benim 26 yaşında erkek kardeşim var kendisi çalışmıyor. Konuşmak istemiyorum, beni görüntülü arıyor görmek bile istemiyorum onu… Kendisini çok seviyorum ama kötü alışkanlıkları var.