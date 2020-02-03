Kardeşi gönderdi, tarlasına ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

İlk senesinde 5 bin TL gelir elde ettik. Bir fideden 15 -20 tane ejder meyvesi alınabiliniyor. Şuan 6 sıra yaptık ve çoğaltmaya karar verdik. Bir buçuk dönüme ektik. Ejder meyvesi tanesi 20 TL'den başlıyor 50 TL'ye kadar çıkıyor. Bu yıl siparişi çok. İstanbul'a kadar yolladık. Sipariş çok aldık ama yetiştiremedik.