Kardeş Escobar, fiyatı 350 dolar olan katlanabilir akıllı telefonunu duyurdu

Pablo Emilio Escobar Gaviria ya da daha genel olarak bilinen adıyla Pablo Escobar, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biriydi. Bir döneme damga vuran ve dünyanın en zengin insanları listesine daha girecek büyüklükte bir servete ulaşan Pablo Escobar, suç, uyuşturucu ve cinayet kelimeleri ile sık sık aynı cümlede yer aldı.