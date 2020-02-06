'Kara trenler' müzede ziyaretçi çekiyor

Alanın restoranıyla da ilgi gördüğüne dikkati çeken Duman, "Burası hem müze hem de kafesiyle bir mesire alanı gibi kullanılıyor. İnsanlar özellikle hafta sonları buraya ilgi gösteriyor, tüm günlerini burada geçirebiliyorlar. Müze işletmecisi tur şirketleriyle anlaşmalı olduğu için buraya yabancılar da geliyor." diye konuştu.