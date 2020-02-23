Kar, yağmur, don, rüzgar ve çığ... Meteoroloji saat verip açık açık uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan detaylı analizde, tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. Bazı bölgelerde karla karışık yağmurun görüleceği kaydedilirken, bazı bölgelere de don, buzlanma rüzgar, yağmur, kar ve çığ uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'nin bölge bölge hava tahmini....
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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KARLA KARIŞIK YAĞMUR
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Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
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BUZLANMA VE DONA DİKKAT... ÇIĞ TEHLİKESİ
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İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli eseceği öngörülüyor.