Kar kapıya dayandı! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı geldi
Yoğun kar yağışı İstanbul'un kapısına tam anlamı ile dayandı. Hatta mega kentte dün akşam yer yer kar ve dolu yağışı gözlendi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ile birlikte birçok ile kar ve sağanak yağış uyarısı yapmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Türkiye'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. İşte son tahminlere göre Türkiye genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nu güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli çevrelerinin yağmur yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu KIRKLARELİ °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu
AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatler Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı DENİZLİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya çevrelerinde yağmur, Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve karşeklinde olması tahmin ediliyor. AMASYA °C, 6°C Çok bulutlu , bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu SAMSUN °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 5°C Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı TRABZON °C, 9°C Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu VAN °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BATMAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu DİYARBAKIR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu GAZİANTEP °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı