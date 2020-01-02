Kar kapıya dayandı! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı geldi

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu