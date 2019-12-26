Kar başlıyor! 26 Aralık hava durumu raporu: Meteoroloji il il uyardı
Hava durumu 26 Aralık raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde kar yağışlı hava gün içerisinde etkili olacak. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında ise 2 ila 4 derece arasında düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada il il kar yağışı ile ilgili vatandaşlara tedbirli olma uyarısı yapıldı. Öte yandan Cumartesi günü de İstanbul’da kar yağışının kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 26 Aralık hava durumu…
Kar kapıya dayandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 26 Aralık hava durumu raporuna göre yurdun genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında düşüyor. Bununla birlikte batı kesimler hariç hemen hemen yurdun tamamında kar yağışı n boyu etkili olacak. Marmara Bölgesi sınırlarına ulaşan soğuk ve kar yağışlı havanın önümüzdeki günlerde İstanbul’u da etkisi altına alması bekleniyor. Öte yandan bugün kar yağacak iller içim Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara tedbirli olma uyarısı yapıldı. Peki, bugün İstanbul’da hava durumu nasıl? İşte, 26 Aralık hava durumunun detayları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.,
Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli ve balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın zamanla Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 5°C, 9°C Çok bulutlu İSTANBUL 7°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ 5°C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ 8°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ADANA 9°C, 12°C Çok bulutlu, ve aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA 10°C, 17°C Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 7°C, 11°C Çok bulutlu, ve aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA 2°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 2°C, 6°C Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu bu akşam yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR 3°C, 4°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KONYA 2°C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın yüksekleri karla karışık yağmurlu SİVAS 2°C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, zamanla iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. BOLU 2°C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE 6°C, 7°C Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu KASTAMONU 2°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK 7°C, 9°C Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yarın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ARTVİN 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN 10°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu TOKAT 7°C, 9°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu, yarın yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı TRABZON 14°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. ERZURUM -2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı MALATYA 4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. VAN -1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR 3°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP 4°C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA 7°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı