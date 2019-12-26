Kar başlıyor! 26 Aralık hava durumu raporu: Meteoroloji il il uyardı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. ERZURUM -2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı MALATYA 4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. VAN -1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu