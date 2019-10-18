Kapıkule'de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı`na 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgar uyruklu R.D.M.'nin yaptığı, Bulgar plakalı otomobilde yapılan rutin araç ve bagaj kontrolünde, stepne boşluğuna gizlenmiş vaziyette 2 adet canlı Piton Yılanı, daha sonra yapılan x-ray taraması sonucunda ise aracın bagajının yan duvarlarına gizlenmiş vaziyette 1 adet yavru timsah, 10 adet yavru kertenkele ve 4 adet yavru piton yılanı ele geçirildi.