Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı! Tam 55 tim ve...

Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor
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İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şöyle denildi;
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Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU başlatıldı.
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Zorlu arazi ve hava şartlarında kahramanca sürdürülen operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ile birlikte PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel, 55 operasyonel tim görev alıyor.
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Operasyon kapsamında BTÖ mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde
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1 adet Kaleşnikov P.Tf,
17 adet patlamaya hazır EYP düzeneği,
3 adet el bombası,
2 adet jeneratör,
çok miktarda mühimmat,
gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulmuş, diğerleri imha edildi.
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Terörle mücadele her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilenceye kadar halkımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edecektir.