Kanye West'in gözü ABD başkanlığında
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın eşi ABD’li rap’çi Kanye West, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, bir gün ABD Başkanı olacağını söyledi.
2024 başkanlık seçimleri yarışı için kadrosunu şekillendirmek üzerine çalıştığını vurgulayan ünlü rapçi, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te resmi bir görüşme yapmıştı.
West, 2015 MTV Müzik Ödülleri'nde uzun bir konuşma yaparak politikacıları eleştirmiş, 2020 yılında ABD başkanı olmak için adayı olacağını açıkladı.