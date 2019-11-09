Kanserle mücadele vakfına operasyon! Gözaltılar var...
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Denizli'de aralarında 'Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nın da bulunduğu 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doktorlar Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan 'Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'nda uyuşturucu satıldığını belirledi.
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Bunun üzerine şüphelileri suçüstü yakalamak için 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.
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Yapılan takiplerin ardından da bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.
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Vakıf merkezi ile burayla bağlantılı, biri İzmir'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
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Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, açılmayan çelik kapılar, koçbaşlarıyla kırılarak girildi.
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Vakfın kapısı ise çilingir yardımıyla açıldı.
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Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.
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Baskın yapılan adreslerde 15 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
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Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.
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Geçen mayıs ayında da Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı'na operasyon yapıldı,
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82 paket halinde 69 gram eroin ele geçirildi.
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Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.