Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler

Gerçek: İstanbul’un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküptür. Terkos Gölü’nün mevcut verimi yılda 133.9 milyon metreküptür. Kanal İstanbul’la gölün verimi yılda 2.7 milyon metreküp düşecektir. Bunun İstanbul’a etkisi sadece binde 2.5 düzeyindedir. Sazlıdere Barajı’nın da mevcut verimi yılda 49 milyon metreküptür. Kanal İstanbul’la birlikte barajın verimi yılda 19 milyon metreküp olacaktır. Kanalın toplam su rezervine etkisi yüzde 3 seviyesindedir. İstanbul’u geleceğe taşıyacak esas kaynak olan Melen Barajı projesi tamamlandığında İstanbul’a yılda toplam 1.1 milyar metreküp su gelecektir. Böylelikle Kanal İstanbul hayata geçtiğinde kentin ihtiyacı olan yıllık rezervden fazlası oluşturulacaktır.