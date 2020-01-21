Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler
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Kanal İstanbul projesini hedef aldığı tüm iddialar asılsız’ çıktı. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek olan projenin durdurulması için karalama kampanyası yürüten istemezükçü zihniyetin, ürettiği yalanlar bir bir çürütüldü. İşte muhalafetin sırf karşı çıkmış olmak için söylediği yalanlar:
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1.Yalan: Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak.
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Gerçek: Projenin Antik Kent ve Mağaralarla herhangi bir ilgisi yoktur.
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2.Yalan: Bilimsellikle hiçbir ilgisi yok.
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Gerçek: Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin üniversitelerinden 200’e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldü.
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3.Yalan: Kanal çevresindeki yapılaşma, kısa zamanda sıcaklık-nem rüzgâr rejimini değiştirerek İstanbul’u bir ısı adasına çevirecek.
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Gerçek: Küçükçekmece Gölü’nün sahillerinde herhangi bir inşaat söz konusu değildir ve bu alan doğal sit alanı statüsüyle korunmaya devam edecektir.
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4.Yalan: Kanal İstanbul yapılırsa, kısırlık ortaya çıkacak.
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Gerçek: Mısır’da Süveyş Kanalı, 1869’da yapıldı. 34 milyonluk Mısır, 50 yılda 101 milyona ulaştı. Panama Kanalı açıldığında 334 bin olan nüfus bugün 4 milyona ulaştı.
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5.Yalan: İBB’nin sırtına 23-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yüklenecek.
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Gerçek: İBB’ye ait altyapı tesislerin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır.
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6.Yalan: Yeni vergiler gelecek!
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Gerçek: Projenin bedeli 75 milyar liradır. Yap işlet, yap kirala, kâr ortaklığı gibi birçok yöntem projelerde kullanılmıştır.
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7.Yalan: İnşaatla yollar trafiğe kapatılacak.
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Gerçek: Proje başladığında inşaat için şehiriçi ve çevre yolları kullanılmayacak.
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8.Yalan: Proje depremi tetikleyecek.
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Gerçek: Kanal İstanbul’un Kuzey Anadolu fay hattına mesafesi 11 kilometre, Çınarcık fay hattına mesafesi 30 kilometredir. 21 metre derinliğinde bir kanal, 20 kilometre derinlikteki bir fay hattını tetiklemez. Kanalın bir depremden nasıl etkileneceğini görmek için tam 2 bin 475 yıldır tekrarlanan depremler baz alarak testler gerçekleştirilmiştir.
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9.Yalan: Gemiler, Boğaz’dan bedavaya geçmek varken, neden Kanal’dan geçsin?
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Gerçek: İstanbul Boğazı’ndan geçen gemiler; fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için ücretler ödemektedir. Ücretsiz geçiş yok zaten.
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10.Yalan: Kanal İstanbul Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin değişmesine sebep olacak.
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Gerçek: Kanal, sadece İstanbul Boğazı’na alternatif bir güzergâh olacak ve gemilerin Çanakkale Boğazı ve Marmara’dan geçiş rejimi ise Montrö kapsamında aynı kalacaktır.
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11.Yalan: İstanbul’a 1,2 milyonluk yeni nüfus gelecek.
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Gerçek: Bölgede müsaade edilecek maksimum nüfus 500 bin kişidir.
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12.Yalan: Karadeniz’in tuzlu su miktarı artacak ve doğal dengesi bozulacak. Hem Marmara’da hem de Karadeniz’de balık da yok olacak balıkçılık da bitecek.
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Gerçek: Marmara ve Karadeniz’de doğal yaşam sürekliliğini muhafaza edecektir.
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13.Yalan: Kanal inşaatından çıkacak hafriyat 2 milyar metreküpe ulaşacak.
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Gerçek: Kanal inşaatı nedeniyle çıkacak hafriyat miktarı 1,15 milyar metreküptür.
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14.Yalan: Proje Erdoğan’ın yakın çevresini zengin etmek için çizildi.
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Gerçek: Kanal İstanbul, 17 Ocak 1994’te Bülent Ecevit tarafından dile getirilmişti.
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15.Yalan: Boğazlardan gemi geçişleri düşüyor. Proje maliyetini karşılamaz.
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Gerçek: İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan yılda 45 bin gemi geçiyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakam 75 bine çıkacak.
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16.Yalan: Boğazlarda gemi trafiği yok.
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Gerçek: Ağır tonajlı gemiler haftalarca geçmek için bekliyor. Standart bir gemi için ortalama bekleme süresi 13.5 saat. Boğaz yerine Kanal İstanbul’un tercih edilmesi gemiler için önemli bir avantaj sağlayacaktır.
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17.Yalan: Kanal İstanbul’a adalar yapılacak, zenginler için yalılar inşa edilecek.
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Gerçek: Doğrudan gemilerin geçişi için yapılacağı için yapay ada inşa edilmeyecek.
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18.Yalan: Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Kanal İstanbul protokolünü İBB Meclisinin onayını almadan imzaladı.
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Gerçek: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, altında eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın da imzasının bulunduğu 12 Ekim 2018 tarihli Meclis kararını paylaşarak iddiaların doğru olmadığını söyledi.
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19.Yalan: Kanal İstanbul doğa için büyük riskler taşıyor.
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Gerçek: Projeye yönelik 97 noktada çevresel ölçüm (ağır metal, toz, sediment, hidrolik vb), 15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü, 304 noktada 17 bin metre sondaj (karada, denizde ve gölde) gerçekleştirildi. 8 noktada yer altı suyu akış tespit kuyusu, 17 noktada hidrojeolojik gözlem kuyusu açıldı. 57 kuruluştan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) görüşü alındı. Ayrıca Türkiye ve Fransa’da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.
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20.Yalan: Susuzluk getirecek. İstanbul su kaynaklarını kaybedecek.
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Gerçek: İstanbul’un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküptür. Terkos Gölü’nün mevcut verimi yılda 133.9 milyon metreküptür. Kanal İstanbul’la gölün verimi yılda 2.7 milyon metreküp düşecektir. Bunun İstanbul’a etkisi sadece binde 2.5 düzeyindedir. Sazlıdere Barajı’nın da mevcut verimi yılda 49 milyon metreküptür. Kanal İstanbul’la birlikte barajın verimi yılda 19 milyon metreküp olacaktır. Kanalın toplam su rezervine etkisi yüzde 3 seviyesindedir. İstanbul’u geleceğe taşıyacak esas kaynak olan Melen Barajı projesi tamamlandığında İstanbul’a yılda toplam 1.1 milyar metreküp su gelecektir. Böylelikle Kanal İstanbul hayata geçtiğinde kentin ihtiyacı olan yıllık rezervden fazlası oluşturulacaktır.
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21.Yalan: Terkos’a tuzlu su karışacak.
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Gerçek: Terkos Gölü’nde olabilecek değişimlerin olumsuz etkilerini incelemek üzere; Kanal güzergahı boyunca muhtelif lokasyonlarda açılan 8 pompaj ve 17 gözlem kuyusu kullanılarak saha testleri yapıldı. Terkos’un suyunun İstanbul Kanalı’nı akışı engelleyecek ‘sızdırmazlık duvarı’ sistemi kurulacak.