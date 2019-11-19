Kardeşini kazada kaybeden abla herkesi ağlattı!

"ANNEM BİZİ BIRAKIP BAŞKA BİRİYLE EVLENDİ" Bartan'ın, "Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyordum, kardeşim dedi ki 'ben oyun oynayacağım' ben de git fazla uzaklaşmadan oyna dedim. Araba çarpmış komşumuz haber verdi bize. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diye ağıtlar yakması herkesin yüreğini dağladı.