Kamu bankaları fitili ateşledi, otomobilde faiz indirme yarışı başladı
Türkiye sıfır km otomobil pazarı, kamu bankalarının faiz indirim kampanyası ile hareketlendi. Yerli üretim yapan otomotiv markalarını öne alan kampanya ile binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa’ya 1 Ekim’den itibaren 0,49’dan başlayan kredi faizleriyle kampanya yapıldı. Bu açıklama üzerine diğer markalar ve bankalardan açıklama üstüne açıklama geldi.
TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin
Yerli otomobil üreticilerine kamu bankalarının faiz düşürmesi, pazarda yankı uyandırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak açıklamasıyla başlayan faiz düşürme sürecine, Toyota ve Mercedes dâhil olduğu açıklamasını yaparken, Ford’un ticari bölümü özel bir bankayla sürece katıldı. Otokar ve BMC’nin kampanyaya katılma açıklamaları sonrası Fransız üretici Citroen’den “Biz de de faiz düştü” açıklaması geldi. Kamu bankalarıyla faiz indirim sürecine giren otomobil kampanyalarının tamamını sizin için listeledik.
Yerli otomobil üreticilerine kamu bankalarının faiz düşürmesi, pazarda yankı uyandırdı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak açıklamasıyla başlayan faiz düşürme sürecine, Toyota ve Mercedes dâhil olduğu açıklamasını yaparken, Ford’un ticari bölümü özel bir bankayla sürece katıldı. Otokar ve BMC’nin kampanyaya katılma açıklamaları sonrası Fransız üretici Citroen’den “Biz de de faiz düştü” açıklaması geldi. Kamu bankalarıyla faiz indirim sürecine giren otomobil kampanyalarının tamamını sizin için listeledik.
RENAULT, CAZİP FIRSATLARI OLDUĞUNU DUYURDU Kamu bankalarının kampanyasına dâhil olan Renault, ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunduğunu duyurdu. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı olduğuna dikkat çeken markanın ekim kampanyasına takas indirimleri de eklendi.
Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50.000 TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3.000 TL takas indirimi yer aldığı bilgisi verildi. Kampanyada ayrıca maksimum 100.000 TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı sunuluyor.
Mitsubishi, 1-31 Ekim 2019 tarihleri arasında uygulayacağı yüzde 0 faiz kampanyası dahilinde olan üç modelini yeni L200, Space Star ve Eclipse Cross olarak belirledi. Bu modellerde geçerli olacak kampanyada, 2019 model yeni L200, 50.000 TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile satışa sunuluyor.
Marka açıklamasında 2019 model Space Star araçlarda 30.000 TL krediye 12 ay vade 0 faiz uygulandığını duyurdu. Japon markanın 2018 model 4x2 Intense CVT ve 4x4 Intense CVT ile 2019 model Eclipse Cross CVT araçlar için 12 ay vade yüzde 0 faiz kredisine uyguladığı limit, 50.000 TL olarak belirlenmiş.
Yine Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kullanılabilecek kampanyada Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler, 120.000 TL’lik tutarda 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0,49 faiz oranıyla kredi kullanabilecek. Marka, satışlarda önemli yeri olan Egea modeli için, ekim kampanyası boyunca 76.400 TL’den başlayan fiyatlar uyguladığına dikkat çekti.
Markanın ticari modeli Berlingo’ya ekim kampanyası dâhilinde 50.000 TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmanın mümkün olduğu duyuruldu. Marka, Berlingo ve tüm ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli 3.000 TL indirim fırsatını da müşterilerine sunuyor.
PSA çatısında üretim yapan Citroën, ekim kampanyası ile C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus, C-Elysée modellerinde 50.000 TL’ye 12 ayda yüzde 0,59 faiz veya 30.000 TL’ye 12 ayda yüzde 0 faizle kredi sunulduğunu açıkladı. Citroen, bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000 TL indirim fırsatı da sunuyor.
ISUZU: KAMPANYA OLAY, ÖDEMEK KOLAY Ticari araç markası Isuzu, kamu bankaları kampanyası ile ticari araç müşterilerine yeni cazip ödeme koşullarını duyurdu. 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 250.000 TL’ye kadar 48 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranı ile Isuzu’dan araç satın almak mümkün olacak.
Konu hakkında açıklama yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Otomotiv sektörü olarak 2019 yılında biz üreticiler üzerimize düşeni yapmaya çalışıyorduk. Ancak devletimizin desteği yerinde ve tam zamanında gerçekleşti. Kredi desteğiyle ertelenen alımlar kesin alımlara dönüşecektir.” dedi.
Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya Türkiye’de üretilen Corolla Flame, Corolla Passion ve tüm Toyota C-HR modelleri dahil olacak. Temmuz ayından bu yana kampanya kapsamındaki modellerde fiyat artışı yapmadığına dikkat çeken Toyota, ekim ayında da aynı fiyatları müşterilerine sunmaya devam ettiğini açıkladı.
Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50.000 TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3.000 TL takas indirimi yer aldığı bilgisi verildi. Kampanyada ayrıca maksimum 100.000 TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı sunuluyor.
YENİ PASSAT’TA LANSMANA ÖZEL FİYATLAR
Volkswagen’in 1 Ekim’de başlattığı kampanyaya göre, yeni Passat’ta lansmana özel indirimler ve hurda desteği bulunduğu açıklandı. Geçen ay sonunda Türkiye’ye gelen ve teknolojik güncellemesiyle müşterisinin dikkatini çekmeye çalışan yeni Passat, 233.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Volkswagen’in 1 Ekim’de başlattığı kampanyaya göre, yeni Passat’ta lansmana özel indirimler ve hurda desteği bulunduğu açıklandı. Geçen ay sonunda Türkiye’ye gelen ve teknolojik güncellemesiyle müşterisinin dikkatini çekmeye çalışan yeni Passat, 233.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Marka kamu bankaları kampanyası dâhilinde olan i10 modeline 74.720 TL'den başlayan fiyatlar veya 50.000 TL 24 ay yüzde 0,49 faiz ile sahip olunabildiği açıklarken, i20 modeli için 85.400 TL'den başlayan fiyatlar ve 50.000 TL 24 ay yüzde 0,49 faiz duyurusu yaptı. Hyundai, diğer yandan Kona modeli için 143.520 TL'den başlayan fiyatlar veya 30.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz açıklarken, Tucson modeli için 195.050 TL'den başlayan fiyatlar, 5.000 TL'ye varan takas desteği ve/veya 30.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz açıkladı.