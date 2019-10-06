Kamu bankaları fitili ateşledi, otomobilde faiz indirme yarışı başladı

Marka kamu bankaları kampanyası dâhilinde olan i10 modeline 74.720 TL'den başlayan fiyatlar veya 50.000 TL 24 ay yüzde 0,49 faiz ile sahip olunabildiği açıklarken, i20 modeli için 85.400 TL'den başlayan fiyatlar ve 50.000 TL 24 ay yüzde 0,49 faiz duyurusu yaptı. Hyundai, diğer yandan Kona modeli için 143.520 TL'den başlayan fiyatlar veya 30.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz açıklarken, Tucson modeli için 195.050 TL'den başlayan fiyatlar, 5.000 TL'ye varan takas desteği ve/veya 30.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz açıkladı.