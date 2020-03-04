YENİ NESİL YERLİ SİLAHLAR! Kamikaze drone TSK'ya teslim edildi
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) Genel Müdürü Murat İkinci, kamikaze drone'ların Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi. STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Bunların ilk örneklerini geçen TSK'ya verdik. Şu anda döner kanat Kargu platformumuz, SSB aracılığıyla silahlı kuvvetlerimize teslim edilmiş durumda ve onlar tarafından başarılı şekilde kullanılıyor. Bizim döner kanatımızın yanı sıra sabit kanatlı yine kamikaze İHA dediğimiz Alpagu platformumuzun da testleri devam ediyor. Bunları da yakın zamanda TSK'nın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.
'400 PLATFORMUN TSK'YA TESLİMİ PLANLANIYOR' Şu anda 100'ün üzerinde Kargu'nun TSK'ya teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını ifade eden İkinci, şunları söyledi: "Yaklaşık 400 platformun yakın zamanda TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bunlar küçük drone'lar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen drone'lar. Bunların özelliği, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelere Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler. Bunlar sahadaki erlerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir komuta merkezine ve cihaza ihtiyaç duymuyorlar. İsterlerse, üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz."
'GPS OLMAYAN ORTAMLARDA GÖREV YAPACAK' Kamikaze drone'ların GPS olmayan ortamda görev yapmasına imkan sağlayacak Kerkes projesi hakkında da bilgi veren İkinci, "Bu proje aracılığıyla bundan sonraki aşamalarda bizim dronle'larımız, üzerindeki yapay zeka ve bilgisayarla görü kabiliyetleriyle, GPS olmayan yani konumlandırma özelliği bulunmayan ortamlarda ve karıştırma uygulanan ortamlarda da sürü operasyonu yapabilecek şekilde geliştirmeleri devam ediyor. İnşallah 1 sene içinde bu özelliklere sahip olan, merkezi değil dağıtık sürü özelliğine sahip olan drone'larımızı da silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Halihazırda teslim ettiğimiz platformlarımızda merkezi sürü kabiliyeti bulunuyor" ifadelerini kullandı.
BAHAR KALKANI HAREKATI'NIN YERLİ SİLAHLARI Türkiye de yerli olarak aktif şekilde üretilmekte ve kullanılmakta olan birçok insansız hava aracı ve silah teknolojileri mevcut. Bu araçlar İdlib'deki operasyonda da aktif olarak görev alıyor. İşte TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar...
Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçlarını İdlib'de yoğun olarak kullanıyor. Çok sayıda hedef bu şekilde imha edildi. Hatta 3 hava savunma sistemi de vuruldu. Peki SİHA'lar, görülmeden bu hedeflere nasıl yaklaşabildi? SİHA'ların bu operasyondaki en büyük yardımcıları elektronik karıştırma yapabilen KORAL sistemi
KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR? Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor.
Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.
Hava kuvvetleri bünyesinde görev yapan tam sayısı bilinmeyen hava araçlarının bir kısmı TUSAŞ ANKA ve Bayraktar İHA da Türkiye üretimidir. Bunların yanı sıra I-GNAT ve IAI Heron İHAlarıda aktif görev yapmaktadır. ABD'den silahlı İHA alınamaması üzerine ANKA ve Bayraktar İHAları, Roketsan tarafından üretilen cirit füzeleri ile silahlandırılmaya başlamıştır.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ İÇİN TARİH VERİLDİ Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek.
231 METRE UZUNLUĞUNDA, 32 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 27 BİN TON AĞIRLIĞINDA TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.
AK40-GL BOMBA ATARI Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı.
Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatı bulunuyor. Firmanın yöneticisi Ömer Akdaş, yaptığı açıklamada, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla savunma sanayisinin önemli tedarikçilerinden biri haline geldiklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için SSB'nin düzenlediği ihaleye katıldıklarını anlatan Akdaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Mehmetçik'in kullanımı için AK40-GL bomba atarı ürettiklerini dile getirdi.
İşte Altay tankının özellikleri... Türkiye'nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Altay, Türkiye'nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır.
Can, milli muharip uçak projesine ilişkin ise şunları kaydetti: "Milli muharip uçak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz TUSAŞ. TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90'a yakın İngiliz mühendis bizim projemize destek veriyor. TUSAŞ'ın da yaklaşık 400 personeli var, bunların büyük kısmı mühendis. Milli Muharip Uçak'ta, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz."