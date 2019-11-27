Kamerayla poz veren Şeyma Subaşı'nın büyük görünen ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı
1 / 14
Her paylaştığı fotoğraf ve video ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, elinde kamerayla poz verip Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın fotoğrafta büyük görünen ayakları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
2 / 14
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla her daim gündem olan Şeyma Subaşı, bu sefer de ayaklarıyla takipçilerinin eleştiri yağmuruna tutuldu.
3 / 14
BİR DETAY HERKESİ RAHATSIZ ETTİ
4 / 14
Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, elinde kamerayla poz vererek takipçileriyle paylaştı.
5 / 14
Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı Subaşı'nın "Hayatımın sonuna kadar meşgulüm" notuyla paylaştığı fotoğrafta olduğundan büyük çıkan ayaklarına taktı. Fotoğraflarında photoshop yaptığı söylenen Subaşı'nın bacaklarını uzatmak isterken ayaklarını büyüttüğü ileri sürüldü.
6 / 14
7 / 14
"BİRİLERİ BEN SUSUYORUM DİYE BENİM ÜZERİMDEN REKLAMINI YAPIYOR"
8 / 14
Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları yalanladı.
9 / 14
Konu hakkında açıklama yapan Subaşı, "Böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor.
10 / 14
Daha önce hakkımda ne söylerlerse susuyordum. Baktım ben sustukça, 'nasıl olsa Şeyma susuyor, biz de konuşalıma döndü iş. Onun için artık ben de susmayacağım.
11 / 14
Artık hakkımda kim ne yalan haber yaparsa anında cevabını vereceğim" dedi.